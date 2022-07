Barcelona anuncia princípio de acordo por Raphinha

Clube catalão muito perto de garantir reforço importante para as faixas

Raphinha está muito próximo de se tornar reforço do Barcelona. O clube catalão confirmou um princípio de acordo com o Leeds pelo extremo brasileiro.

Em comunicado, o Barcelona anunciou que, para que o jogador se torne reforço de Xavi, ficará a faltar apenas o sucesso na bateria de exames médicos.

Ainda não há qualquer tipo de confirmação oficial, mas a imprensa internacional tem noticiado nos últimos dias que o negócio será feito por 58 milhões de euros, mais sete em variáveis.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Apresentado ao futebol europeu pelo V. Guimarães, que o contratou ao Avaí em 2015, o extremo já movimentou 104 M€ em transferências desde que trocou o clube minhoto por uma aventura no Sporting, no verão de 2018, a troco de 6,5 M€.