Barcelona anuncia chegada de Lewandowski: "Estava a precisar de um novo desafio"

Avançado polaco já conheceu os novos colegas de equipa

O Barcelona anunciou, na madrugada desta segunda-feira, a chegada de Robert Lewandowski, que deixou o Bayern ao fim de oito temporadas.

Depois de ambas as partes terem anunciado um princípio de acordo pelo goleador polaco, de 33 anos, chega agora a confirmação de um negócio que, de acordo com a Imprensa internacional, custou 45 milhões de euros, mais cinco em variáveis, ao conjunto orientado por Xavi.

É de referir que o jornal El País avançou recentemente que o valor real da transferência poderá estar mais perto dos 60 milhões de euros.

A duração do contrato de Lewandowski no Barça também ainda não é conhecida mas, ao que tudo indica, será de quatro temporadas, até 2026.

"Sim, finalmente cheguei, estou muito feliz. Os últimos dias foram muito longos, mas agora o negócio está concluído e eu posso focar-me num novo desafio na minha vida. Quero ganhar sempre, não só jogos, mas também títulos. Sempre quis jogar na La Liga e, mesmo em termos pessoais, estava a precisar de um novo desafio. Está na altura de o Barcelona voltar ao seu melhor, é para isso que cá estou, para ajudar o clube a ganhar o máximo de títulos possível", afirmou o goleador, nas suas primeiras declarações aos meios do Barça.

Lewandowski falou também sobre Xavi, salientando o papel que o técnico teve na sua contratação.

"Sim, falei com Xavi desde o início. A sua mente, a sua ideia de jogo, tudo isso fez com que a decisão de ir para o Barcelona fosse fácil de tomar. Ele foi um jogador incrível, sabe como quer que o Barcelona jogue e tem um futuro brilhante enquanto treinador. Quero fazer parte do seu projeto e penso que, com esta equipa, podemos atingir grandes coisas já esta temporada", rematou.

Depois de oito anos, 344 golos em 375 jogos e 19 títulos conquistados na Baviera, com destaque para uma Liga dos Campeões (2019/20) e oito Bundesligas consecutivas, para além de vários prémios individuais, o goleador polaco prepara-se para uma nova aventura na carreira.

Na época passada, Lewandowski marcou o segundo número mais alto de golos na carreira: 50 golos em 46 jogos, apenas superado pelo registo de 2019/20, quando apontou 55 golos em 47 partidas.