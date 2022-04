Barcelona anuncia alteração na venda de bilhetes nas competições europeias

Para que não volte a ver-se um Camp Nou com tantos ou mais adeptos da equipa visitante, o Barcelona anunciou que nas competições europeias os bilhetes passam a ser nominativos. Ou seja, a pessoa que compra o ingresso, tem de apresentar documento de identificação à entrada para provar que o bilhete não foi revendido.

Depois do "incidente" que envergonhou o clube, a direção e os adeptos, em que metade do estádio Camp Nou estava composto com adeptos do clube visitante, o Eintracht Frankfurt, o Barcelona anunciou que iria analisar o que aconteceu e já o começou a fazer. O presidente, Joan Laporta, veio a público comentar a situação, voltando a referir que se "sente muito mal e envergonhado" com o sucedido.

O clube "não é culpado", embora "assuma as responsabilidades", garante o dirigente.

E para que tal não se repita, os culé vão "tomar medidas": os bilhetes para os jogos das competições europeias vão passar a ser não transferíveis. Ou seja, os adeptos terão de apresentar um documento de identificação que prove que são os compradores dos ingressos, evitando que apoiantes do clube blaugrana comprem bilhetes e os vendam a outras pessoas (principalmente adeptos da equipa forasteira, como aconteceu na quinta-feira).

"Nas competições europeias, as entradas serão nominativas. Incomoda os sócios que cumprem as regras, que são a maioria, mas não temos outro remédio. Não queremos que volte a acontecer nunca mais o que se passou ontem", disse, em declarações ao canal oficial do clube e à televisão catalão TV3.

Voltando às explicações, Joan Laporta ressalvou que apenas foram vendidos aos alemães os 5000 bilhetes a que a UEFA obriga. O que aconteceu depois foi que adeptos do Barça venderam os seus bilhetes a fãs do Eintracht Frankfurt, explicou o dirigente.