Barcelona ainda deve a Messi: "É pago religiosamente"

Laporta explicou porque é que o clube ainda paga ao astro argentino

Lionel Messi ainda recebe dinheiro do Barcelona, dois anos depois da saída. A confirmação foi feita por Laporta, presidente dos catalães.

"O que lhe é devido é o adiamento da massa salarial que foi acordado com a direção anterior e que produziu pagamentos pendentes que terminam em 2025. É pago religiosamente", explicou o dirigente máximo dos blaugrana.

O presidente do Barcelona abordou ainda o falhanço na contratação do argentino, que vai jogar no Inter Miami.

"Tínhamos um acordo com La Liga. Iríamos dedicar parte dos recursos que tínhamos para a contratação de Messi. Jorge Messi [pai do astro argentino] disse-me que o Leo tinha passado um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, teria continuado a sofrer pressão. Compreendi a sua decisão", atirou, em entrevista ao La Vanguardia.