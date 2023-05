Barcelona agita redes sociais por causa de Messi e Busquets

Catalães partilharam um pequeno vídeo entre Messi e Busquets, com a descrição "O amor é mútuo". Post publicado um dia depois do anúncio da saída do médio. Muitos adeptos interpretam como um sinal que o astro argentino poderá mesmo estar de regresso

Um dia depois do anúncio da saída de Sergio Busquets, o Barcelona decidiu agitar as redes sociais com um post que abriu asas a todo o tipo de especulação, em Espanha.

Partilhando um pequeno vídeo entre Messi e Busquets, os catalães descreveram a ligação entre os dois com a frase: "O amor é mútuo".

A publicação rapidamente recebeu centenas de visualizações e partilhas, com muitos adeptos a interpretarem-na como um sinal do regresso de Lionel Messi a Camp Nou.