Barcelona acelera por ex-Sporting, dizem em Inglaterra

Contactos com o Leeds terão sido intensificados.

Já não é novidade o alegado interesse do Barcelona em Raphinha, jogador do Leeds que em Portugal representou Vitória de Guimarães e Sporting. Agora, em Inglaterra, mais especificamente o "Telegraph", garante que o clube espanhol "intensificou os contactos" com o Leeds com vista à contratação do jogador.

Segundo as mesmas informações, o emblema "blaugrana" está disposto a considerar duas operações, dependendo se o Leeds consegue ou não permanecer na Premier League. A oferta, em caso de despromoção, pode chegar aos 30 milhões de euros.

O "Telegraph" explica ainda que o Barcelona quis acelerar e não esperar pelo final da época para avançar com as negociações pelo internacional brasileiro de 25 anos, assumindo que os "blaugrana" não acionarão a opção de compra por Adama Traoré.