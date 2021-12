Barça tem mais um infetado e La Liga chega aos 67 casos positivos de covid-19 em dezembro

Depois de o diário "Ara" ter noticiado o teste positivo de Clément Lenglet à covid-19, o Barcelona confirmou que o central francês está infetado, anunciando mais um caso positivo na bateria de testes realizada esta segunda-feira. Trata-se de Dani Alves, pelo que a estreia oficial do lateral-direito no regresso ao emblema "blaugrana" fica, de momento, adiada, uma vez cumprirá dez dias de isolamento.

O Barcelona regressará ao trabalho na terça-feira, 28 de dezembro, tendo os testes sido realizados no âmbito do protocolo de La Liga, que impõe, entre outras medidas, que os jogadores sejam submetidos ao teste PCR, como medida de prevenção, nas seguintes situações: após folgas de Natal, pausas para seleções, reforços e jogadores que voltem de três ou mais dias de descanso.

A formação orientada por Xavi Hernández não poderá então contar com o internacional francês nem com o brasileiro no encontro de domingo, frente ao Maiorca, agendado para as 20h00 e a contar para a 19.ª nona jornada de La Liga.

A Real Sociedad também informou ter tido 10 casos positivos de covid-19 no plantel principal durante a pausa natalícia. Cádiz, Celta de Vigo e Elche também anunciaram terem infetados com o novo coronavirus, chegando La Liga a um total de 67 casos em dezembro.