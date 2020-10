Barça procura solucionar crise financeira: quem aceita baixar o salário e os casos "especiais"

Emblema blaugrana pretende reduzir a folha salarial.

O Barcelona tenta por estes dias a melhor solução para fazer face aos graves problemas económicos causados pela pandemia de covid-19 e um dos principais objetivos passa por reduzir a folha salarial do plantel, que poderia mesmo chegar aos 30 por cento, uma percentagem que os jogadores não estão dispostos a aceitar em circunstância alguma.

No entanto, se por um lado grande parte do plantel choca de frente com a própria ideia de redução do salário, alguns deles estão compreensivos e aceitam baixar o vencimento, no sentido de ajudar o clube neste momento complicado. Isto de acordo com a imprensa espanhola.

Segundo as mesmas informações, são os casos de Antoine Griezmann, Ter Stegen e Frenkie de Jong. No que ao primeiro diz respeito, o presidente Josep Maria Bartomeu terá proposto "adiar" parte do seu salário para os anos seguintes, o que, de acordo com o "Deportes Cuatro", o internacional francês veria com bons olhos, pois praticamente estaria a assegurar a continuidade no emblema blaugrana.

Já os casos de Pjanic, Dest e Pedri são "especiais", uma vez que acabam de assinar os seus novos contratos, já com a redução salarial, pelo que as medidas que o clube pretende aplicar aos restantes jogadores não os afetariam.