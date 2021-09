Barcelona ofereceu, mas Aguero revela que não quis a camisola 10 de Messi

Revelações do argentino numa conversa com o streamer Ibai llanos

A partida de Leo Messi deixou o Barcelona com uma série de dilemas, sendo um deles o que fazer com a camisola 10. Já há dono, em Ansu Fati, mas os catalães chegaram a oferecer a honra ao reforço Aguero, que recusou.

Numa conversa com o streamer Ibai Llanos, o internacional argentino confessou que, depois da saída de Messi para Paris, o clube blaugrana sugeriu -lhe jogar com o mítico número, que acabou no corpo do jovem Ansu Fati, formado em La Masia.

Aguero, depois de uma década no Manchester City, assinalou ainda de forma descontraída algumas diferenças entre jogar no Etihad e em Camp Nou.

"No City chegávamos uma hora e meia antes do treino. Aqui, meia hora antes do treino. Eu disse, vou chegar pelo menos uma hora mais cedo para, não sei, ver se tenho de estar no ginásio, mas não estava lá ninguém, estava tudo desligado", assinalou.