Bandeira espanhola motivou confusão no Barcelona-Atlético de Madrid. Ora veja

Durante a partida, um adepto colchonero colocou uma bandeira espanhola, com o símbolo do Atlético no centro, numa das bancadas de Camp Nou, sendo posteriormente retirada por um adepto catalão, com quem entrou em confronto até à chegada da segurança [vídeo - Twitter/(((LaVerdadOfende].

O Barcelona venceu no domingo por 1-0 na receção ao Atlético de Madrid, num jogo da 30.ª jornada da LaLiga que ficou marcado por uma confusão relacionada com uma bandeira espanhola, motivando uma explicação por parte do emblema catalão.

Tudo começou quando um adepto polaco dos colchoneros decidiu pendurar uma bandeira espanhola, com o símbolo do Atlético no centro, numa das bancadas de Camp Nou, motivando protestos por parte dos adeptos da casa, com um deles a tê-la retirado posteriormente, entrando em conflito com o dono.

Por via de comunicado, o Barcelona explica que, após essa retirada da bandeira, elementos da segurança privada dirigiram-se a essa zona e explicaram ao tal adepto do Atlético de Madrid que o regulamento do estádio "não permite que bandeiras ou outros adereços tapem os cartazes publicitários".

Os catalães salientam que "em nenhum momento" esse adepto e a sua companheira foram expulsos à força do estádio, desmentindo "relatos de alguns órgãos de comunicação social" espanhóis. O adepto terá acabado por entregar a bandeira "voluntariamente", assistindo ao resto da partida no mesmo lugar.

Com a vitória, o Barcelona recolocou em 11 pontos a vantagem sobre o Real Madrid, que venceu (2-0) no sábado na receção ao Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, e também ficou menos acossado no segundo lugar, pois o Atlético de Madrid, terceiro classificado, ficou a cinco pontos de distância.

Veja o momento no vídeo acima.