Balotelli vai voltar a ser convocado por Mancini, asseguram em Itália

Imprensa italiana garante que Mario Balotelli, avançado dos quadros do Adana Demirspor, da Turquia, vai estar presente na próxima convocatória de Roberto Mancini, selecionador da Squadra Azzura

Mario Balotelii poderá ser um dos possíveis adversários de Portugal nos play-offs de acesso ao Mundial'2022. Segundo a Sky Sports Italia, o avançado de 31 anos vai ser chamado por Roberto Mancini para integrar o próximo estágio da Squadra Azzura, agendado para os dias 26 e 27 de janeiro.

A fonte adianta ainda que Mancini vai convocar 35 jogadores, de forma a conseguir retirar observações suficientes para quando tiver de decidir quem será opção diante da Macedónia do Norte, nas meias-finais do play-off de acesso ao Mundial'2022.

Caso a Itália ultrapasse a Macedónia do Norte e Portugal triunfe sobre a Turquia, o avançado, que leva oito golos e duas assistências em 20 jogos pelo oitavo classificado da liga turca, poderá vir a marcar presença no Estádio do Dragão, dia 29 março, para decidir quem vai garantir um dos últimos bilhetes para o Catar.



Mario Balotelli não joga pela seleção transalpina desde o dia 7 de setembro de 2018, data que assinalou um empate a uma bola com a Polónia, num jogo relativo à Liga das Nações. Internacional italiano por 36 vezes, "Super Mario" conta com 14 golos com a camisola azul.