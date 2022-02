Balotelli: "Se tivesse jogado o último Campeonato da Europa, talvez Itália ganhasse mais facilmente"

Dianteiro do Adana Demirspor, que não é convocado oficialmente desde 2018, considerou que a Squadra Azurra não suaria tanto para erguer o troféu consigo em campo

De regresso aos trabalhos da seleção italiana, após vários anos de interregno, Mario Balotelli voltou também a ser particularmente controverso perante um microfone. O avançado afirmou que, eventualmente, teria facilitado a conquista do Campeonato da Europa por parte da Itália caso fizesse parte da lista de convocados de Mancini.

"Vi a Itália no Campeonato Europeu? Pouco, doía ver. Senti muita falta Se esta equipa ganhou o Europeu sem mim é porque o ganhou a 200%. Penso que se eu tivesse estado bem e jogado este Campeonato Europeu com os meus colegas, talvez tivéssemos ganho mais facilmente ainda", afirmou Balotelli, ao jornal "Le Iene".

Além de analisar o desempenho da seleção de Itália, coroado no relvado de Wembley, o avançado expressou desejo em ver a squadra azzurra no Catar'2022 e confirmou que o selecionador transalpino deu-lhe um voto de confiança.

"Temos de passar o play-off para o Mundial, para o bem de Itália e de Mancini. Ele não merece acabar como nos anos passados.

Falo com Mancini, por vezes, e diz-me para trabalhar. Não oiço as críticas. Caso seja escolhido para ir ao Mundial, não quero ser o bode expiatório. Quero voltar à equipa nacional porque as pessoas estão contentes por eu poder ajudar", acrescentou Balotelli.

O avançado do Adana Demirspor, atualmente com 31 anos de idade, e um dos melhores marcadores da I Liga turca, contabiliza 14 disparos certeiros em 36 internacionalizações com a camisola azzurri, que não veste desde 2018.