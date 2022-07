Balotelli pisca o olho à La Liga: "Futebol+Espanha+Mario, gostarias?"

Internacional italiano tem mais dois anos de contrato com os turcos do Adana Demispor

Depois de uma temporada em grande na Turquia, onde marcou 19 golos e quatro assistências em 33 jogos pelo Adana Demispor, Mario Balotelli poderá estar em vias de experimentar um novo campeonato, o espanhol.

Este domingo, o avançado italiano, de 31 anos, publicou uma história no Instagram onde se pode ler: "Futebol+Espanha+Mario, gostarias?", uma pergunta que poderá ser um indicador do próximo destino do dianteiro, que ainda tem contrato com o emblema turco até 2024.

De volta à melhor forma, Balotelli ajudou o Adana Demispor a completar uma época tranquila na última edição da Liga turca, onde terminou na nona posição.

Na carreira, "Super Mario" conta com passagens por Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marselha, Brescia, Monza e Adana Demispor.