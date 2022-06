Balotelli: na Turquia negam propostas, mas revelam cláusula de rescisão

Mario Balotelli ao serviço dos turcos do Adana Demirspor

Avançado italiano esteve em foco ao serviço do Adana Demirspor.

Murat Sancak, presidente do Adana Demirspor, da Turquia, falou ao jornal espanhol As sobre Mario Balotelli, garantindo não ter recebido qualquer proposta por parte de Valência e Galatsaray pelo avançado italiano, contrariando alguns rumores que apontavam para o interesse dos referidos clubes.

O dirigente revelou ainda que no contrato do jogador há uma cláusula de rescisão no valor de cinco milhões de euros.

Balotelli, 31 anos, fez 19 golos em 33 jogos na época 2021/22. Após passagens por Inter, Manchester, City, Milan e Liverpool, entrou numa fase descendente da carreira, representando Nice, Marselha, Brescia e Monza. Foi campeão italiano, inglês e no currículo tem também uma Champions, entre outros troféus.