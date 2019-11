Balotelli foi expulso do treino do Bréscia

Só falta polémica rimar com Balotelli

Só falta polémica rimar com Balotelli, de facto. A notícia do dia em Itália envolve o avançado, desta feita porque foi expulso do treino do Bréscia. Segundo explica o jornal Gazzetta dello Sport, a decisão coube ao treinador Fabio Grosso, insatisfeito com o desempenho do jogador durante o treino.

O mesmo jornal explica que Balotelli deixou o treino furioso com a decisão do treino, tendo depois abandonado o centro de treinos. Sobre o assunto, a assessoria do Bréscia disse apenas: "O Balotelli foi substituído pelo treinador durante um mini-jogo realizado durante a sessão e acabou por ir para o balneário mais cedo".