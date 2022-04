"Balotelli? É muito frustrante ver um jogador a desperdiçar tanto talento"

Na temporada 2018/19, Balotelli foi treinado por Patrick Vieira no Nice. Antes, tinham sido colegas de equipa, no Inter e no Manchester City.

Depois de se terem cruzado enquanto companheiros de equipa, Patrick Vieira e Mario Balotelli encontraram-se no Nice, mas enquanto treinador e jogador, respetivamente. Do avançado italiano, o atual treinador do Crystal Palace guarda boas memórias, mas também recorda um futebolista que nunca soube aproveitar todo o talento que tinha.

"Joguei com o Mario alguns anos. Ele era um miúdo quando eu estava no Inter. Depois voltamos a jogar juntos no Manchester City. É um rapaz adorável, gosto muito dele. Mas treiná-lo no Nice foi um desafio. É muito frustrante ver um jogador a desperdiçar tanto talento. Enquanto treinador, tentas tirar o melhor de cada jogador e com ele era muito difícil fazê-lo. Ficava frustrado por não conseguir fazer isso com ele, mas continua a ser uma pessoa que eu adoro", revelou o antigo médio, de 45 anos, em declarações à Sky Sports.

Aos 32 anos, Balotelli joga na Turquia, ao serviço do Adana Demirspor.