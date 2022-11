Balotelli contra a "máfia" do futebol suíço: "O mundo tem de pôr os olhos"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional italiano do Sion escreveu dura mensagem com os hashtags "escandaloso" e "arranjem a liga suíça"

O antigo internacional italiano Mario Balotelli, agora no Sion, protagonizou um incidente no fim de semana na partida contra o Basileia que será alvo de análise pelo Conselho de Disciplina da federação suíça, tal como uma dura mensagem que entretanto publicou numa história de Instagram na qual acusa a federação daquele país de ser uma máfia.

"Federação suíça, não sei em que tipo de máfia estão envolvidos, mas jogadores como eu não têm orgulho em jogar numa liga onde a injustiça, a corrupção e a incapacidade são soberanos. O futebol é uma profissão e como tal todos devemos levá-lo a sério, incluindo os árbitros. Não continuarei a colocar a minha saúde em risco dentro de campo se não for protegido das faltas dos adversários e dos ataques dos adeptos. Não quero saber daquilo a que vocês estão habituados, têm de mudar e o mundo inteiro tem de pôr os olhos nesta liga para ver a vergonha que estão a fazer. Eu cometi um erro e pagarei por isso. A Federação cometeu um erro? Irá pagar por isso... O árbitro cometeu erros? Também tem de pagar", escreveu, finalizando com os hashtags "escandaloso" e "arranjem a liga suíça".

No fim de semana, contra o Basileia, Balotelli mostrou o dedo do meio aos adeptos da equipa adversária, numa altura em que estava a ser assistido por uma alegada falta não assinalada. O gesto, não sancionado na altura pelo árbitro, será analisado com recurso a imagens televisivas, assim como a mensagem agora divulgada.

"Vamos enviar esta publicação das redes sociais para o Conselho de Disciplina. Se for tomada alguma ação, será a abertura de um processo disciplinar antes de qualquer sanção", comentou esta segunda-feira David Barras, porta-voz da federação suíça.