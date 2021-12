Balneário milionário e, segundo os franceses, complicado: as festas e novelas no PSG

Clube francês vive ambiente pouco unido e comprometido fora do campo, segundo o L'Équipe

O ambiente no PSG não é, segundo a imprensa francesa, o melhor. O clube parisiense conta com uma balneário recheado de craques, mas que tem estado particularmente ativo fora do campo, nem sempre pelas melhores razões.

De acordo com informações veiculadas pelo jornal L'Équipe, têm sido vários os problemas a criar dores de cabeça à equipa técnica de Pochettino, com as principais estrelas da companhia, como Messi, Donnarumma, Mbappé ou Neymar no centro das polémicas.

As tensões existem e têm crescido, também, devido ao privilégio dado a alguns atletas, assente, essencialmente, em presenças em festas sem permissão ou faltas injustificadas a treinos. Messi e Paredes, logo após o argentino ter assegurado a sétima Bola de Ouro, não treinaram, segundo a publicação.

A história em torno de Icardi e os seus problemas conjugais foi outro dos episódios marcantes fora do campo. O argentino chegou mesmo a faltar a treinos e a não estar disponível para Pochettino na sequência da história com Wanda Nara.

Neymar, que já faltou de forma injustificado a eventos do clube, chegando a estar em cima da mesa uma pesada multa, que não se concretizou, e Mbappé, que continua a ser fortemente apontado ao Real Madrid, também têm tido algumas atitudes que não têm agradado à direção do clube parisiense.