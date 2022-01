Balneário do United a ferro e fogo: 11 jogadores querem sair, garantem em Inglaterra

Entrada de Ralf Rangnick para o comando técnico não trouxe tranquilidade, longe disso.

A entrada de Ralf Rangnick para o comando técnico do Manchester United, substituindo Solskjaer, não trouxe a tranquilidade ao Manchester United. Bem pelo contrário, a julgar pelas mais recentes notícias da imprensa inglesa.

A derrota em casa frente ao Wolverhampton, golo de João Moutinho, parece ter reavivado velhos fantasmas e o jornal "Daily Mirror" indica que há 11 jogadores dispostos a deixar o clube, desiludidos com o rumo da equipa e com o papel que desempenham na mesma.

"A atmosfera é realmente má no balneário e parece que a equipa vai ter problemas no futuro", indicou uma fonte ao referido jornal. Dean Henderson, Lingard, Van de Beek e Eric Bailly serão alguns dos jogadores frustrados com Rangnick, cujos métodos de trabalho não estarão a agradar.

Os red devils ocupam o sétimo lugar da Premier League, com 31 pontos em 19 jogos.