Balneário do PSG dividido: saída de Mbappé pode ajudar a ditar futuro de Hakimi

Lateral tem uma ótima relação com estrela dos parisienses. Ligação entre o clã francófono do balneário e o clã sul-americano já não é assim tão positiva

A eliminação precoce na Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, criou um clima de grande instabilidade no PSG. A saída de Mbappé parece agora mais provável do que nunca e há um outro jogador que pode vir a sofrer as consequências desse eventual negócio.

Trata-se de Achraf Hakimi, um dos melhores amigos de uma das estrelas da companhia e que poderá abandonar, por isso, o Parque dos Príncipes no final da época, depois de ter custado 66 milhões e meio.

De acordo com o RMC Sport, o balneário do crónico campeão francês está dividido entre o clã francófono e o clã sul-americano, que mantêm apenas uma ligação estritamente profissional. A ligação do antigo lateral do Inter a estes jogadores é praticamente inexistente.

Com medo de uma certa solidão, Hakimi ponderaria a saída, caso a tal transferência de Mbappé para o Real fique consumada. O lateral tem contrato até 2026, ainda assim, algo que pode dificultar essa suposta vontade.