Balneário do Manchester United fecha a porta a Greenwood

Clube ainda está a fazer uma investigação interna, depois de todas as queixas terem sido retiradas na justiça civil. Colegas demasiado preocupados com o escrutínio que um regresso do inglês podia causar

Mason Greenwood continua a marcar a ordem do dia em Inglaterra. Afastado de qualquer pena, depois das queixas de violação terem sido retiradas, o avançado espera pela investigação do Manchester United para conhecer o futuro, que não deverá passar mesmo por Old Trafford.

De acordo com o Daily Mail, o clube está muito titubeante quanto a um eventual regresso. Os responsáveis têm receio das consequências dessa decisão, quer pelo ambiente no balneário que está bom e que pode deixar de estar, quer pelo escrutínio público exterior. O Manchester United vive, neste momento, o melhor momento dos últimos anos, mas, no futebol, tudo pode mudar de um dia para o outro.

O jogador foi este sábado associado ao futebol chinês. De acordo com a imprensa inglesa, Greenwood não perdoa o Manchester United pela falta de apoio nos meses que se seguiram às queixas, entretanto retiradas.