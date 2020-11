Balneário da Colômbia a ferro e fogo: falam em agressões com James pelo meio

James terá estado envolvido no desentendimento no balneário

Clima tendo no seio da seleção da Colômbia. Imprensa daquele país fala em confrontos dentro do balneário.

Carlos Queiroz vive uma situação complicada na seleção colombiana. A goleada (6-1) sofrida no Equador, depois da derrota caseira com o Uruguai, por três golos sem resposta, fizeram aumentar o tom das críticas ao português. Agora, surgem novos dados: houve, segundo garantem, sérios problemas no interior do balneário, inclusive com confrontos físicos, ou perto disso.

Javier Hernández Bonnet, jornalista, escreveu no blog "Blu Radio Sports" que houve um episódio de confronto no balneário. "Há grupos que se enfrentam dentro da seleção. Houve episódios em que os protagonistas se enfrentaram", assegurou. "Houve um jogador que enfrentou outro, ambos de nível internacional, neste duplo compromisso", vincou.

O assunto teve novos capítulos e o programa da Rádio Caracol "La Luciérnaga" indicou que os jogadores em causa são James, ex-FC Porto e agora no Everton, e Lerma, que alinha no Bournemouth, do segundo escalão inglês.

Recorde-se que Queiroz, na reação à pesada derrota no Equador, deixou uma mensagem enigmática: "As variações das últimas duas semanas é algo de que não se pode falar. Não é a melhor altura", disse.