Baliza do Inter a mexer: Onana viaja e Sommer até foi poupado no Bayern

O camaronês seguiu para Inglaterra, rumo ao Manchester United. O suíço deve ser o substituto

A baliza do Inter de Milão vai mexer nas próximas horas. O camaronês Andre Onana seguiu esta tarde viagem para Inglaterra, a fim de assinar pelo Manchester United, e o seu sucessor já estará apalavrado.

É que o suíço Sommer ficou de fora no amigável desta tarde do Bayern Munique, um sinal de que o negócio com os italianos já está adiantado.

Tuchel, contudo, não confirmou a saída de Yann Sommer: "O facto de não ter jogado não significa nada."

Sommer, adiantam em Itália, será contratado através do pagamento da cláusula de rescisão, de sete milhões de euros.