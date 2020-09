Bale sobre a vida no Real Madrid: "Passei por momentos de grande pressão"

O avançado do Tottenham, emprestado pelo Real Madrid, diz que não se arrepende de nada do que fez e conta que teve de aprender a lidar com os "momentos de grande pressão" na capital espanhola.

Gareth Bale falou pela primeira vez sobre a saída do Real Madrid - empréstimo de uma temporada ao Tottenham - e não passou ao lado dos tempos difíceis que viveu em Espanha, sendo mal-amado pelos adeptos. O gales diz que aprendeu a lidar com a situação e que cresceu como jogador.

"Eu tive de crescer como pessoa ao ir para outro país e outra cultura e tive de aprender a lidar com as situações. É óbvio que passei por momentos de grande pressão, os adeptos no estádio assobiavam-me quando eu estava em campo. Aprendi a viver com essas coisas e a não levar demasiado a sério. É apenas futebol, algo que adoras fazer e onde tens de dar o teu máximo. Às vezes é só isso que podes fazer", disse o avançado em declarações ao Football Daily.

"Não me arrependo do que fiz, o que as pessoas dizem não depende de mim. Sei o que faço, a minha família conhece-me e isso é a única coisa em que penso", reiterou.