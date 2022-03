Bale responde às críticas da imprensa espanhola: "Deviam ter vergonha na cara"

Avançado marcou dois golos na vitória do País de Gales. No Real Madrid não joga e é alvo de muitas críticas.

Gareth Bale não tem sido opção no Real Madrid, mas isso não o impediu de chegar à seleção e marcar dois golaços que ajudaram o País de Gales a vencer a Áustria e a avançar para a final do play-off de acesso ao Mundial'2022, onde vão defrontar a Chéquia. E no final do encontro, o avançado aproveitou para responder algumas críticas.

Nos últimos tempos, o galês tem sido muito visado pela imprensa espanhola e foi questionado sobre se a exibição e a forma como festejou seria uma resposta aos críticos.

"Os golos que marquei não são mensagens para ninguém. Seria uma perda de tempo. Algumas pessoas deviam ter vergonha na cara e evitar publicar manchetes absolutamente repugnantes e humilhantes. Tenho lido coisas sobre mim que são, no mínimo, nojentas", atirou o futebolista, de 32 anos.