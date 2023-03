Bale recebe aplausos na despedida ao País de Gales: "Vemo-nos em breve"

Fotografia: Associação de Futebol do País de Gales

Antigo extremo galês despediu-se publicamente da seleção antes da partida frente à Letónia.

Após ter anunciado a retirada do futebol em janeiro, Gareth Bale aproveitou os minutos que antecederam a vitória do País de Gales frente à Letónia (1-0), na terça-feira, para se despedir publicamente da seleção, ao fim de 40 golos e 111 internacionalizações.

"Olá, quero apenas dizer... Foi uma honra representar este país e jogar em frente aos melhores adeptos do mundo. Vocês apoiaram-me a mim, à minha família e a toda a equipa nos altos e baixos. Não posso agradecer-vos o suficiente e, sinceramente, foi o maior prazer jogar em frente de vocês durante toda a minha carreira. Assegurem-se que continuam a apoiar os rapazes. Vocês, os adeptos, são o futebol galês, tornam-no tão especial e no que é atualmente. Obviamente que continuarei a apoiá-los tal como vocês e espero vê-vos em breve no futuro. Obrigado", discurso o antigo extremo de 33 anos, visivelmente emocionado.

As palavras do antigo jogador, que representou o Southampton, Tottenham, Real Madrid e Los Angeles ao longo da carreira, foram recebidas com aplausos de mais de 32 mil adeptos.

Bale repetiu por várias vezes: "Vemo-nos em breve", dando a entender que poderá assumir um cargo na equipa técnica da seleção, algo que o selecionador Robert Page já admitiu poder ser uma realidade, em janeiro.

"Já tivemos essa conversa, mas adoraria que ele continuasse envolvido de alguma maneira", disse na altura o treinador.

Bale participou em três grandes torneios ao serviço do País de Gales, incluindo dois Europeus (2016 e 2020) e um Mundial (2022), tendo registado um total de quatro golos em 13 jogos disputados.