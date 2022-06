Bale quer voltar à melhor forma para o Mundial e descarta um clube

Astro galês revelou que não irá reforçar o Getafe no verão

Gareth Bale é um jogador livre no mercado, após ter-se despedido do Real Madrid no final desta época. Com o País de Gales qualificado para o Mundial de 2022, o extremo falou esta sexta-feira em conferência de imprensa sobre o futuro, revelando o desejo de voltar a desfrutar de minutos em campo.

"Quero jogar o suficiente para ir para o Mundial na melhor forma possível. O selecionador quer que toda a gente esteja a jogar regularmente e nós também o queremos. Quero aproveitar as férias e depois decidir para onde quero ir. Clubes? Só quero um clube onde possa jogar futebol", afirmou.

"Qualquer jogador dirá o mesmo: ao jogar semana sim, semana não, o teu corpo habitua-se a isso, torna-se mais robusto. Só preciso de jogar e estarei pronto para ir [ao Mundial]", acrescentou o extremo de 32 anos.

No início desta semana, o presidente do Getafe revelou que o clube estava em conversações com Bale, mas o internacional galês aproveitou para garantir que não irá reforçar o 15º classificado da La Liga.

"Não [decidi qual será o meu próximo clube], mas não vou para o Getafe, de certeza. Depois de estes jogos internacionais tiverem acabado, terei muito tempo para ir de férias e decidir o meu futuro", completou Bale.