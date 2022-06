Bale não vai ser dos mais bem pagos na MLS: confira quanto vai ganhar o galês

Canhoto era muito bem pago no Real Madrid, mas, de acordo com o jornal Marca, valor vai cair com mudança para os Los Angeles FC

Habituado a um salário muito avultado, Gareth Bale não vai ser dos mais bem pagos na Major League Soccer. A mudança do Real Madrid para os Los Angeles FC significará um tombo no vencimento do galês.

De acordo com a Marca, o canhoto auferirá cerca de um milhão e meio de euros no ano em que estará ligado ao emblema da Califórnia, líder do grupo West na MLS. Um valor consideravelmente inferior aos mais de 30 milhões que o jogador recebeu na última época no Bernabéu.

Gareth Bale, com estes números, nem sequer entra no top-10 dos mais bem pagos da competição e de outros vencimentos de jogadores que foram importantes no futebol europeu como Higuain, Shaqiri ou Chicharito.