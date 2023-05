Bale não pensa no regresso: "Já não quer jogar futebol"

Antigo internacional galês tem vindo a ser associado ao Wrexham, nova sensação do futebol britânico. Agente do ex-jogador garante que regresso não está a ser equacionado

Gareth Bale não está a equacionar o regresso ao futebol profissional. A garantia foi dada pelo agente do antigo internacional galês, depois de várias notícias a apontarem o ex-Real Madrid ao Wrexham, nova sensação do futebol britânico.

"Bale sente-se lisonjeado com as ofertas, mas todas elas foram irónicas. Está a viver uma vida fantástica, neste momento, e mereceu-a. Foi o melhor futebolista britânico de sempre. Tem sido o melhor futebolista britânico de sempre. Não falaram comigo, talvez tenham falado com o Gareth, mas ele já não quer jogar futebol. Teve uma grande carreira, mas agora está a viver uma grande vida. Está com a sua família, que é o que mais quer", explicou Jonathan Barnett.

Os donos do Wrexham não desistem de Bale. Após o clube galês, detido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ter assegurado a subida aos escalões profissionais do futebol inglês, nomeadamente à quarta divisão, a dupla já havia pedido que o antigo extremo voltasse atrás no final de carreira. O antigo campeão europeu deu a sua palavra.

"Não, acho que não vou voltar. Acho que estava mais à procura de uma partida de golfe grátis com o Rob. Tenho a certeza de que iremos conversar e brincar com isso, mas estou muito feliz onde estou", atirou.