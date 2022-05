Bale não foi a jogo nem à festa do Real Madrid: a desculpa apresentada

Galês foi ausência notada no dia em que os merengues alcançaram o 35º título de campeão da sua história

Gareth Bale continua a ser um caso estranho no Real Madrid. O galês voltou a não a ir a jogo, mas, para além disso, nem sequer apareceu no estádio para a festa do 35º título dos merengues, desculpando-se por problemas nas costas.

"Muito desapontado por não fazer parte das celebrações desta noite devido a um espasmo nas costas, mas muito orgulhoso da equipa por ter ganho o título! Aproveitem esta noite, rapazes", escreveu o internacional galês, nas suas redes sociais.

De acordo com o jornal Marca, Bale treinou sem limitações e queixou-se apenas de dores nas costas no final da última sessão de preparação para o encontro com o Espanhol. O problema não foi detetado pela equipa médica, que já encara, como a estrutura do clube, o caso do jogador com indiferença.

Eden Hazard, outro jogador famoso que tem participado muito pouco no Real Madrid, apareceu para festejar o título, como todos os outros jogadores do plantel merengue que não foram chamados a jogo. Bale foi exceção, mais uma vez.