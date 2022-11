Bale marca em final de loucos e Los Angeles sagram-se campeões da MLS

O título da Liga norte-americana foi decidido no desempate por grandes penalidades, com os Los Angeles a levarem a melhor sobre o Philadelphia Union e a sagrarem-se campeões pela primeira vez na sua história.

Os Los Angeles são, pela primeira vez na sua história, os campeões da Liga norte-americana (MLS). Depois de uma final de loucos diante do Philadelphia Union, que teve seis golos ao longo de 120 minutos, o título foi decidido no desempate por grandes penalidades.

A jogarem em casa, os Los Angeles abriram o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Kellyn Acosta, mas a resposta do Philadelphia Union chegou na segunda parte (59'), com Daniel Gazdag a repôr a igualdade. Já perto do fim regulamentar, mais um golo para cada lado, com Jesús Murillo a marcar para os anfitriões (83') e Jack Elliott para os visitantes (85').

No prolongamento, o guarda-redes Maxime Crepeau foi expulso aos 116' e Elliott bisou para os visitantes. Tudo parecia encaminhado para que o título fosse para Philadelphia, mas Gareth Bale, antiga estrela do Real Madrid, tinha ideias diferentes.

O extremo galês, a dois minutos do fim do prolongamento, marcou de cabeça, forçando as grandes penalidades e levando as bancadas do Banc of California Stadium ao delírio. Na lotaria, o inédito título ficou mesmo fechado para os Los Angeles, que mostraram ser a única equipa com a mira afinada (3-0).

GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG - Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022