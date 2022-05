Bale foi "crucial em muitos momentos", mas poderá não ter despedida: "Isso não é importante"

O último jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu, esta temporada, vai acontecer amanhã. Bale está de saída do clube, mas pode não ser convocado.

Gareth Bale está de saída do Real Madrid e na sexta-feira terá o último jogo da temporada em casa. Mas não é certo que terá direito a uma despedida, pois está lesionado e pode nem ser chamado para o encontro. Carlo Ancelotti desvalorizou o assunto, dizendo que o importante é o que o avançado galês já fez pelo clube.

"Ele hoje treinou-se. Ainda não está a cem por cento, mas ainda não fiz a convocatória. Amanhã veremos se estará no banco, mas terei de deixar dois na bancada", explicou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bétis (20h15).

"O contrato termina e o Bale vai sair. Não é importante se ele joga amanhã ou se não joga. É certo que ele faz parte da história deste clube e ficará na memória de todos os adeptos do Real Madrid. O Bale foi crucial em muitos momentos históricos. Foram várias as conquistas. Podemos mesmo dizer que ele escreveu páginas importantes neste clube e temos que levar isso em conta", afiançou o treinador.