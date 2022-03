O possível destino de Bale caso o País de Gales se apure para o Mundial

País de Gales espera desfecho do encontro entre a Ucrânia e a Escócia, adiado devido à guerra. Canhoto continua sem ser opção no Real Madrid e o clima de tensão com a imprensa espanhola vai crescendo.

Gareth Bale, um jogador que custou ao Real Madrid mais dinheiro do que Cristiano Ronaldo, a grande figura da seleção de Gales e uma dos grandes jogadores do futebol europeu na última década, pode, aos 32 anos, ir parar ao Cardiff City. A imprensa galesa informa que a transferência é possível.

De acordo com o "Wales Online", habitualmente muito por dentro do universo do craque do Real Madrid, caso Gales consiga o apuramento para o Catar, Bale estuda mesmo um regresso à cidade natal e ao ingresso no Cardiff City, emblema que milita, neste momento, no Championship.

Bale terá de esperar, pelo menos, até junho, altura em que a ligação contratual com o Real Madrid termina. Nesse momento, está prevista também a realização da final do play-off de acesso ao Mundial, na qual Gales iria defrontar o vencedor entre a Escócia e a Ucrânia, jogo decisivo que acabou por ser adiado devido à guerra.

Segundo a mesma publicação, razões pessoais estão na origem do suposto desejo. Bale e a esposa têm casa na cidade, podiam estar mais perto das respetivas famílias e o jogador do Real Madrid podia experimentar um clima onde é encarado como um autêntico ídolo, depois de vários anos consecutivos a fazer história com a seleção do país.