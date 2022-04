Bale está com um pé fora de Madrid e são várias as portas em aberto

Qualificação do País de Gales ao Mundial pode definir continuação de carreira de Bale

Gareth Bale termina contrato com o Real Madrid no verão e, segundo o jornal Sport, são vários os cenários em cima da mesa para o astro galês, inclusive o de colocar um ponto final na carreira.

Com vários clubes interessados na contratação do extremo de 32 anos, uma certeza é a de que Bale terá de reduzir o vencimento que aufere no Real Madrid caso queira prosseguir a carreira, algo que também ainda não é uma certeza e que poderá estar dependente da eventual qualificação do País de Gales para o Mundial'2022.

Os galeses vão definir o apuramento à prova diante do vencedor do play-off Escócia-Ucrânia, que foi adiado para junho, por conta da invasão da Rússia.

Num cenário em que Bale opte por dar seguimento à carreira e ingressar num novo clube, o extremo poderá regressar a casa, nomeadamente ao Cardiff City, militante do Championship ou ainda ao Tottenham, onde brilhou entre 2007 e 2013 e a quem foi emprestado na época passada.

Milan, Newcastle e a MLS são ainda outras paragens atentas à situação do internacional galês, que ao que tudo indica vai pôr um ponto final numa etapa de oito anos no Real Madrid, onde nem sempre foi um nome consensual, apesar de ter contribuído para a conquista de, entre vários troféus, quatro Ligas dos Campeões.