Bale de volta aos relvados? Há quem peça "uma última temporada mágica"

Antigo internacional galês felicitou Rob McElhenney, um dos proprietários do Wrexham, pela subida.

Retirado do futebol profissional, nas últimas horas surgiu um episódio que faz alimentar o rumor em torno de um possível regresso de Gareth Bale.

Por partes. O Wrexham, que tem como proprietários os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, festejou recentemente a subida ao quarto escalão do futebol inglês, um feito que não passou em claro ao antigo internacional galês. "Olá Rob, parabéns pela subida e por todos os êxitos do Wrexham", felicitou Bale num vídeo divulgado no Twitter de Rob McElhenney.

A resposta não se fez esperar. "Olá Bale. Vamos jogar golfe e não irei passar quatro horas a tentar convencer-te a saíres da reforma para uma última temporada mágica", escreveu McElhenney.

O Wrexham, apesar de competir em Inglaterra, está sediado no País de Gales, o que até parece ser visto como um ponto a favor para convencer Bale. Só o futuro o dirá.