Bale de regresso à convocatória do Real Madrid 144 dias depois, Courtois e Benzema de fora

Galês está de regresso às opções de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti divulgou esta quarta-feira os convocados do Real Madrid para o jogo com o Elche, agendado para as 18h00 de quinta-feira e a contar para a Taça do Rei.

Nota para o regresso de Gareth Bale, 144 dias depois, e para as ausências de Courtois e Benzema. O guarda-redes teve uma indisposição, enquanto o internacional francês vai descansar.

"Bale está bem. Não viajou até à Arábia, mas continuou a trabalhar aqui. Vai entrar na convocatória e todos os jogadores chamados podem jogar. Vamos ver", afirmou o treinador do emblema "merengue".

Convocatória do Real Madrid para o jogo com o Elche

Guarda-redes: Lunin, Fuidias e Diego Piñeiro.

Defesas: Alaba, Nacho, Marcelo, Mendy e Gila.

Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Ceballos, Isco e Camavinga.

Avançados: Hazard, Jovic, Bale, Vinicius e Rodrygo.