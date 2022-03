Bale custou um milhão e meio de euros por jogo ao Real Madrid

A três meses do final do contrato, o galês é considerado rentável pelo clube espanhol, apesar da quebra nos últimos anos.

Apesar dos últimos anos no Real Madrid terem mostrado pouco rendimento por parte de Gareth Bale, o clube está satisfeito pela rentabilização que conseguiu nas nove épocas do galês ao seu serviço, segundo informa o jornal Sport. O avançado assinou pelos merengues em 2013 e custou 306 milhões durante todo o seu percurso no clube.

Ao longo da carreira ao serviço do Real Madrid, Bale venceu 18 títulos, entre eles dois campeonatos e quatro Ligas dos Campeões, custando 1,48 milhões de euros por jogo e 2,9 milhões por golo marcado.

As ausências do galês devido a lesões nos últimos anos não são suficientes para o Real Madrid considerar a etapa de Bale um fracasso. Essa avaliação positiva surge devido às prestações do avançado nos anos anteriores, que tiveram como momento mais alto os dois golos de Bale na final da Liga dos Campeões de 2017/2018, frente ao Liverpool, e que ajudaram à conquista da última vitória europeia dos merengues.

Gareth Bale perdeu 48,49 % dos jogos do Real devido a lesões, ao longo de 9 anos, tendo jogado um ano no Tottenham por empréstimo.