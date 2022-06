Bale: "As pessoas pensam que jogo muito golfe e, na realidade, não jogo..."

Internacional galês falou sobre o futuro e sobre as oito épocas ao serviço do Real Madrid.

Gareth Bale, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro entre País de Gales e Países Baixos (terça-feira, 19h45), a contar para a fase de grupo da Liga das Nações, garantiu não estar muito preocupado com o seu futuro. Ou, pelo menos, sem pressa para o resolver.

De recordar que o internacional galês está livre para assinar por qualquer clube, depois de ter deixado o Real Madrid.

"Não estou muito preocupado [com o futuro]. O ideal é estar a jogar para chegar em plena forma [ao Mundial'2022], mas também sinto que nunca vou perder a minha qualidade com bola. A única coisa que sei é que vou de férias, nem tive tempo de pensar nisso. Realmente ainda não consigo dizer. Preciso de tempo para pensar no que será melhor para mim, para a minha família e para os meus filhos. Espero que possa resolver isso no verão", começou por dizer.

"Quando comecei, era apenas um miúdo da Withchurch High School. Se, no início da minha carreira, me tivesses oferecido tudo isto que conquistei, tinha-te arrancado a mão. É claro que melhoras à medida que envelheces e os teus objetivos e ambições mudam, mas se tivessem oferecido isto antes da minha estreia profissional, 99,9 por cento das pessoas teriam aceite. Espero ainda colocar outra cereja no topo do bolo", continuou, antes de falar sobre a imagem que passou enquanto jogador do Real Madrid, que garante não corresponder à realidade.

"Esse tipo de perceção influenciou-me negativamente. As pessoas pensam que jogo muito golfe e na realidade não jogo. As pessoas pensam que me lesiono muito, mas não é bem assim. Mas isso já é passado. Houve bons e maus momentos, mas o futebol é assim. Agora tenho tempo para pensar no que fiz. Antes de deixar o Real Madrid, tive um ou dois dias para refletir. Realmente não posso sentir-me mal depois de ter vencido cinco Ligas dos Campeões com o Real Madrid", concluiu Bale.