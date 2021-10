Bale, as críticas para Zidane, os elogios para Ancelotti e as diferenças para Mourinho

Internacional galês regressou esta época ao Real Madrid

Gareth Bale não foi tão feliz nos últimos anos como no início da caminhada no Bernabéu e Jonathan Barnett, agente pessoal do jogador, veio a público criticar Zinedine Zidane pela descida de rendimento do galês com a camisola do Real Madrid.

"Lesões e desentendimentos nas últimas temporadas com Zidane têm-no retido", afirmou Barnett, que destacou a boa relação do jogador com o atual treinador, o italiano Carlo Ancelotti.

"É uma pena que se tenha lesionado agora, com Carlo Ancelotti de volta como treinador do Real Madrid. Ele rompeu o tendão, por isso ainda tem um longo caminho pela frente", explicou.

Sobre Mourinho e a segunda passagem de Bale pelo norte de Londres, Barnett assinalou: "Mou e Bale não viam o futebol da mesma forma."