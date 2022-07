Bale apresentado no Los Angeles FC: "A MLS não é uma liga para a reforma"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Internacional galês garante que quer deixar marca e pretende jogar vários anos na liga norte-americana

Gareth Bale foi apresentado no Los Angeles FC e assegurou que não se mudou para a liga norte-americana à procura de uma reforma dourada.

"Creio que a MLS é muito melhor do que as pessoas na Europa pensam. Vejo há muito tempo. O nível cresceu, a qualidade, as equipas e os jogadores estão a melhorar. Não creio que ninguém a veja como uma liga para a reforma. Los Angeles FC fez um magnífico trabalho em curto período de tempo. Ainda tenho 32 anos. Não vim para estar seis ou doze meses. Ainda tenho muitos anos pela frente. Venho para ficar o máximo de tempo possível. Venho deixar marca nesta equipa", atirou.

Nas bancadas, foram milhares os que receberam o internacional galês, ex-Real Madrid, no seu primeiro dia no Los Angeles FC.