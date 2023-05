Baldé vai desfalcar Barcelona e seleção espanhola nas próximas semanas

Baldé falha a final four da Liga das Nações, que se realiza de 14 a 18 de junho

Alejandro Baldé é baixa na seleção espanhola para a próxima final-four da Liga das Nações, marcada para o mês de junho.

O lateral do Barcelona saiu este domingo lesionado, após entrada dura, do jogo com o Maiorca (3-0) e os catalães revelaram que o jogador sofreu rutura parcial do ligamento lateral externo no tornozelo direito, prevendo-se paragem de 6 a 7 semanas.

