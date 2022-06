"Balanço? Estive envolvido na única transferência de Messi na carreira"

Leonardo, que foi diretor desportivo do PSG, quebrou o silêncio sobre a saída do clube francês.

Leonardo deixou recentemente o cargo de diretor desportivo do PSG e quebrou o silêncio numa entrevista concedida ao jornal francês L'Équipe. A saída do clube francês deu-se pela porta pequena e de forma muito discreta.

"Foi discutido com o clube. Talvez seja assim que eu sou, mas acho um pouco patético dizer 'muito obrigado, adeus... . Não era importante fazer um comunicado de imprensa. A minha relação com o PSG sempre esteve ligada a demasiadas emoções. Parto com zero amarguras! Honestamente, zero! Então tenho o meu ponto de vista, claro, mas este não é o momento para isso. É para agradecer ao Catar e a Paris por me terem dado esta oportunidade, e não o estou a fazer por demagogia. A minha conclusão é que tudo poderia ter sido feito melhor", afirmou o antigo jogador brasileiro.

Depois de mais uma temporada de forte investimento, o PSG voltou a falhar a conquista da Champions, caindo aos pés do Real Madrid nos oitavos de final. Um duro golpe, admite Leonardo. "Estávamos confiantes, claro, tal como Chelsea ou Manchester City. Hoje em dia há tantas coisas a acontecer no futebol, tantas coisas na mente, que não é fácil estar concentrado por mais de noventa minutos. Hoje em dia os jogadores são muito mais, há um negócio por detrás e muito em jogo. Mas a realidade é que penso que poderíamos ter feito mais", vincou. "Quando três jovens talentos como Hakimi, Nuno Mendes e Donnarumma, além de Ramos, Wijnaldum e Messi chegam, dizes a ti próprio: 'o que é isto?' Toda a gente o disse. Depois perdemos com o Real Madrid nos oitavos de final: 'que merda, é a gestão desportiva, é a equipa...'", continuou, voltando a falar do astro argentino.

"Quanto à assinatura de Messi, foi inesperada. Penso no assunto e digo que estive envolvido na única transferência de Messi na sua carreira. Há Pelé, Maradona e ele. Por isso, quando faço o balanço do meu tempo no PSG, conto a final da Liga dos Campeões, os títulos da liga, da taça... e a contratação de Messi", rematou.