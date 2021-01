Baixa de peso no City: Aguero anuncia que testou positivo à covid-19

Internacional argentino aproveitou para deixar um conselho: "Tenham cuidado!"

Aguero anunciou esta quinta-feira, nas redes sociais, que está infetado com o novo coronavírus. "Depois de me ter isolado devido a um contacto próximo, o último teste que fiz deu positivo para a covid-19", revelou o internacional argentino do Manchester City. "Tive alguns sintomas e sigo as indicações dos médicos para me recuperar. Tenham cuidado!", acrescentou o jogador da equipa de Pep Guardiola onde jogam os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva.



Este é o nono caso de covid-19 na equipa de Pep Guardiola desde o Natal, depois de Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferrán Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer e Tommy Doyle.

Face ao forçoso prolongamento da ausência, o jogador argentino, que já falhara os jogos com Brighton, Crystal Palace e Aston Villa, por estar em isolamento profilático, também deverá estar indisponível para os encontro da Taça de Inglaterra contra o Cheltenham Town, da quarta divisão, e para a visita ao West Bromwich e para a receção ao Sheffield United, ambas para o campeonato.

Desde 2011/12 no Manchester City e com o impressionante registo de 379 jogos e 256 golos, Aguero conta esta época com apenas nove participações em nove jogos da equipa de Guardiola, cinco dos quais para o campeonato, três para a Liga dos Campeões (competição onde marcou dois golos) e um para a Taça da Liga.



Com 18 jogos disputados e menos um do que o líder, o rival Manchester United, o Manchester City ocupa o segundo lugar da Premier League depois de tyer derrotado, esta quarta-feira o Aston Villa, em casa, por 2-0, um jogo em atraso da jornada inaugural do campeonato. Bernardo Silva abriu o ativo aos 79" e Gundogan fechou as contas ao cair do pano.