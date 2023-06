Bahia, de Renato Paiva, empata com o Fortaleza

Bahia, de Renato Paiva, registou um nulo na nona jornada do Brasileirão

O Bahia, treinado pelo português Renato Paiva, empatou ontem sem golos na visita ao terreno do Fortaleza. Depois da derrota na jornada anterior, com o Internacional, fora, o clube do técnico luso registou desta feita um empate em nova deslocação. Soma, contudo, cinco jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, após as três vitórias consecutivas anteriores. São sete partidas agora sem vencer, mas com dois empates, com o Santos, que valeram a classificação para os quartos de final da Taça do Brasil.

O empate, em jogo da nona jornada, deixa a equipa da Bahia em 15.º, com oito pontos, apenas um acima da zona de descida e sob a ameaça de Cuiabá (16.º, oito pontos), Goiás (17.º, sete) e Vasco da Gama (18.º, seis), que ainda não jogaram.

O Cuiabá, de António Oliveira, visita no domingo o Goiás, num dia em que o campeão Palmeiras (segundo), de Abel Ferreira, recebe o Coritiba (20.º e último), e o Bragantino (10.º), de Pedro Caixinha, se desloca ao terreno do Fluminense (oitavo).

Ainda hoje, o Cruzeiro (sétimo), de Pepa, recebe o Atlético de Mineiro (quarto), e o líder Botafogo, de Luís Castro, visita o Athletico Paranaense (11.º), poucos dias depois de a equipa do Paraná ter eliminado a formação carioca da Taça.

A jogar em casa, o Botafogo venceu por 1-0, mas perdeu nas grandes penalidades, o desempate forçado face à derrota no primeiro jogo (3-2), no Paraná.

