Bahia joga em casa a segunda mão da meia-final diante do Itabuna.

Vida difícil para Renato Paiva no Bahia: o emblema orientado pelo técnico português, que tem sido bastante criticado nas últimas semanas pelos maus resultados na Copa do Nordeste, saiu derrotado da visita ao reduto do Itabuna, na primeira mão das meias-finais do Campeonato Baiano (1-0).

Jan Broman, aos 74 minutos, marcou o golo.

O jogo que decidirá a eliminatória disputar-se-á em Salvador da Bahia no próximo dia 18.