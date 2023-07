Rafael Ratão, do Toulouse, encaminhado para voltar ao Brasil

O Bahia, orientado por Renato Paiva, vai contratar o extremo brasileiro Rafael Ratão, do Toulouse.

O brasileiro de 27 anos volta assim ao seu país, de onde saiu em 2018 para o Zorya, da Ucrânia. Jogou depois no Slovan Brastislava e no Toulouse. Antes, atuou em clubes de pequena escala no Brasil, na Coreia do Sul e no Japão.

O Bahia vai pagar 2,5 milhões de euros pelo atacante que tinha mais um ano de contrato com o Toulouse.