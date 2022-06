Baggio: "É incrível a Itália não ter um lugar automático no Mundial'2022"

Transalpinos ficaram de fora ao perder no play-off de acesso contra a Macedónia

Antigo futebolista internacional italiano, Roberto Baggio considera que a seleção de Itália merecia ter uma vaga entre as 32 seleções no próximo Campeonato do Mundo em função do triunfo conseguido no Campeonato da Europa de 2021.

"A Itália venceu o Campeonato da Europa, acho que é incrível não ter um lugar automático no Mundial'2022. Qualquer equipa pode ter um dia mau e perder um jogo inesperado, mas aquilo que eles fizeram durante todo o Euro'2020 merecia ser recompensado. Eu teria dificuldade em aceitar se estivesse lá", afirmou Baggio.

A Itália ficou de fora do Mundial'2022 ao ser eliminada, de forma surpreendente, no play-off de acesso, após ficar em segundo lugar no grupo de qualificação, diante da Macedónia do Norte, mais tarde arrumada por Portugal no caminho até ao Catar.