Bafétimbi Gomis apresentado no Japão: "Queria um novo e último desafio"

Aos 38 anos, o internacional francês deixa o Galatasaray para representar o Kawasaki Frontale

O antigo internacional francês Bafétimbi Gomis, de 38 anos, assinou até ao final de 2024 com o Kawasaki Frontale, do Japão.

O atacante, que foi treinado por Jorge Jesus no Al Hilal, terminou a ligação ao Galatasaray e assinou como jogador livre.

Gomis tinha propostas da Turquia, Arábia Saudita, MLS, Catar e dos Emirados, mas preferiu o Japão.

"Estou à procura de um novo e último desafio num país que não conheço. Fiquei lisonjeado com as propostas da Turquia e da Arábia Saudita, mas não vou voltar para esses campeonatos. Ganhei tudo lá e seria difícil fazer melhor! Quero viver uma experiência que me enriqueça ainda mais e partilhar com a minha família uma nova aventura fora dos relvados. Tenho algumas ideias", afirmou.