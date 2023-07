Azpilicueta vai deixar Chelsea e regressar a Espanha

Lateral deve reforçar Atlético de Madrid e assinar até 2025

César Azpilicueta deve deixar de ser capitão e jogador do Chelsea. O lateral espanhol está muito próximo de ser confirmado como reforço do Atlético de Madrid.

De acordo com Fabrizio Romano, os blues vão aceitar a saída do lateral a custo zero, estando Azpolicueta preparado para assinar até 2025 com os colchoneros.

Aos 33 anos, César Azpilicueta deixará o clube que foi a sua casa durante pouco mais de uma década. Ao todo, foram mais de 500 partidas com os blues, com vários títulos ingleses e internacionais pelo meio, incluindo uma Champions e duas Ligas Europa.