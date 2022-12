Azpilicueta explica o porquê de não ter ido para o Barcelona: "Penso que Xavi compreendeu"

Defesa está no Chelsea desde 2012 e, apesar do interesse dos catalães, decidiu ficar em Londres. Refere que falou com o técnico dos líderes de La Liga

Foi um dos alvos do Barcelona no último verão, mas ficou no Chelsea para mais um ano ao serviço dos blues. César Azpilicueta voltou a falar da transferência que não aconteceu, destacando que o técnico dos catalães entendeu as suas razões para a permanência.

"Londres é a minha casa e os meus filhos falam melhor inglês do que espanhol. Quando tomei a decisão, penso que Xavi compreendeu. Se as coisas forem claras, são compreendidas", explicou o lateral da seleção espanhola, em declarações à Cadena Ser.

Aos 33 anos, Azpilicueta tem contrato com o Chelsea até ao verão de 2024.